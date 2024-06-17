В Китае восемь человек умерли от удушья в машине-рефрижераторе

Восемь человек умерли от удушья в грузовике-рефрижераторе в Китае. Согласно заявлению местных следователей, «водитель обнаружил восемь человек без сознания и задыхающихся» в фургоне-рефрижераторе, который направлялся в Хунчжуанъян, город в центральной провинции Хэнань.