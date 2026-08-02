Собрали на карточках всю хронологию сегодняшних событий, связанных с атакой БПЛА. Новости Омска в Макс.
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Собрали на карточках всю хронологию сегодняшних событий, связанных с атакой БПЛА. Новости Омска в Макс.
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