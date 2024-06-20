Баранец против Белоусова. "Через два года народ и армия спросят: кто его назначил?"

Романовская Марина

Ну вот пойдите экономисты и IT- специалисты на передок и победите врагов. Вы ничего не знаете о войне и кадровых военных. Баранец прав в том, что с "пиджаками" войну нам будет выиграть гораздо сложнее. Кадровые военные - это профессионалы, мотивированные настолько, что готовы в любую минуту отдать жизнь за Родину, за мирных, за боевых товарищей. Впрочем вам нас никогда не понять со своей ментальностью обывателей.