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Баранец против Белоусова. "Через два года народ и армия спросят: кто его назначил?"

Баранец против Белоусова. "Через два года народ и армия спросят: кто его назначил?"

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, в своем очередном интервью  в эфире «Радио Комсомольская правда», показал, что не очень доволен назначением Андрея Белоусова на пост министра обороны.

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Комментарии
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Елена Иванова
У Баранца рожа пропитохи
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1 час.
Романовская Марина
Ну вот пойдите экономисты и IT- специалисты на передок и победите врагов. Вы ничего не знаете о войне и кадровых военных. Баранец прав в том, что с &quot;пиджаками&quot; войну нам будет выиграть гораздо сложнее. Кадровые военные - это профессионалы, мотивированные настолько, что готовы в любую минуту отдать жизнь за Родину, за мирных, за боевых товарищей. Впрочем вам нас никогда не понять со своей ментальностью обывателей.
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1 час.
н
надежда
Писать не в окопе сидеть. Что вы лично сделали чтобы было на так как есть. Думаю ничего. Кто делает тот помалкивает. Обиженные что без вас обошлись. Вам местечка не нашлось.
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7 мин.

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