Бесплатный пункт приема на улице Минометчиков, 30 работает по субботам с 10:00 до 16:00, а собранные шины перерабатывают в резиновую крошку для спортивных покрытий и тротуарной плитки.
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