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Терапевт Яковлева: бесконтрольный прием антибиотиков может привести к росту патогенной флоры

Терапевт Яковлева: бесконтрольный прием антибиотиков может привести к росту патогенной флоры

Антибиотики назначаются для борьбы с бактериальными инфекциями и не действуют на вирусы. Кроме того, противомикробные препараты делятся на классы и виды, которые эффективно воздействуют на определенные бактерии.

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