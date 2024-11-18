Терапевт Яковлева: бесконтрольный прием антибиотиков может привести к росту патогенной флоры

Антибиотики назначаются для борьбы с бактериальными инфекциями и не действуют на вирусы. Кроме того, противомикробные препараты делятся на классы и виды, которые эффективно воздействуют на определенные бактерии.
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