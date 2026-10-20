☔️Сегодня на южном берегу Крыма и в горах сохраняются очень сильные дожди Южный берег Крыма и горные районы сегодня утром и в первой половине дня ожидают сильные осадки — это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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