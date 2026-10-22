Министр спорта России Михаил Дегтярёв оценил работу по восстановлению в правах российского футбола. «Участие российских футболистов в турнире ФИФА в Баку — событие.
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