"Не Бастрыкину надо извиняться перед депутатами, а депутатам —перед избирателями за то, что обладая всей полнотой вручённой народом власти депутаты бездеятельностью своей довели ситуацию до края и дна..."

Валерий Симоненко

Смею ещё раз повториться. Я про результаты голосования на сайте по данной теме. На тему "Не Бастрыкину надо извиняться перед депутатами, а депутатам —перед избирателями?". ОДОБРЧЯЮТ предложенный вариант ответа "да, но не дождемся 94%"!!! Вдумайтесь: ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА ОДОБРЯЮТ характеристику Гос. Думы КАК ГОСДУРА! Это же КАК нужно ОБГАДИТЬСЯ Гос. Думе, что бы ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ процента НЕ ДОВЕРЯЛИ Главному органу Государственной власти!! Это уже не "падение рейтинга"! и не просто позор, это КАТАСТРОФА, КРАХ Власти! И кто до этого довёл эту самую "власть"? А? Народ, у вас хоть мысли мелькают, что у нас в России не власть, а ДУРА: Хоть кто то задумывается над этим? А ГЛАВА России В. В. Путин ЗНАЕТ о таком мерзком положении с Властью в ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ ИМ Государстве? Если нет, то ПОЧЕМУ он НЕ ЗНАЕТ, а ОБЯЗАН ЖЕ ЗНАТЬ в силу своего положения, иначе он НЕ ГЛАВА и НЕ ГАРАНТ! А если ЗНАЕТ, ТО ПОЧЕМУ ДОПУСТИЛ И ДОПУСКМЕТ такое , хотя ОБЯЗАН НЕ ДОПУСКАТЬ И ПРИНИМАТЬ МЕРЫ в силу своих КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, иначе он НЕ ГАРАНТ И НЕ ГЛАВА Государства! Да... Мысли... Плохие мысли, гадкие мысли! Но им есть основания появляться. Лично мне ГАДКО от того, что ТАКИЕ мысли рождаются в голове при взгляде на ситуацию в Стране. А вам?