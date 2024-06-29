Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Не Бастрыкину надо извиняться перед депутатами, а депутатам —перед избирателями за то, что обладая всей полнотой вручённой народом власти депутаты бездеятельностью своей довели ситуацию до края и дна..."

"Не Бастрыкину надо извиняться перед депутатами, а депутатам —перед избирателями за то, что обладая всей полнотой вручённой народом власти депутаты бездеятельностью своей довели ситуацию до края и дна..."

Знаете, за что современные либеральные "элиты" ненавидят Сталина? В сравнении с ним они выглядят бледно.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Смею ещё раз повториться. Я про результаты голосования на сайте по данной теме. На тему &quot;Не Бастрыкину надо извиняться перед депутатами, а депутатам —перед избирателями?&quot;. ОДОБРЧЯЮТ предложенный вариант ответа &quot;да, но не дождемся   94%&quot;!!! Вдумайтесь: ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА ОДОБРЯЮТ характеристику Гос. Думы КАК  ГОСДУРА! Это же КАК нужно ОБГАДИТЬСЯ Гос. Думе, что бы ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ процента НЕ ДОВЕРЯЛИ Главному органу Государственной власти!! Это уже не &quot;падение рейтинга&quot;! и не просто позор, это КАТАСТРОФА, КРАХ Власти! И кто до этого довёл эту самую &quot;власть&quot;? А? Народ, у вас хоть мысли мелькают, что у нас в России не власть, а ДУРА: Хоть кто то задумывается над этим? А ГЛАВА России В. В. Путин ЗНАЕТ о таком мерзком положении с Властью в ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ ИМ Государстве? Если нет, то ПОЧЕМУ он НЕ ЗНАЕТ, а ОБЯЗАН ЖЕ ЗНАТЬ в силу своего положения, иначе он НЕ ГЛАВА и НЕ ГАРАНТ! А если ЗНАЕТ, ТО ПОЧЕМУ ДОПУСТИЛ И ДОПУСКМЕТ такое , хотя ОБЯЗАН НЕ ДОПУСКАТЬ И ПРИНИМАТЬ МЕРЫ в силу своих КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, иначе он НЕ ГАРАНТ И НЕ ГЛАВА Государства! Да... Мысли... Плохие мысли, гадкие мысли! Но им есть основания появляться. Лично мне ГАДКО от того, что ТАКИЕ мысли рождаются в голове при взгляде на ситуацию в Стране. А вам?
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