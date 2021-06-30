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Получившая «пощечину» Кейт Миддлтон появилась на публике

Получившая «пощечину» Кейт Миддлтон появилась на публике

Герцогиня Кембриджская вышла в свет с мужем и старшим сыном. Принц Уильям с женой Кэтрин LEGION-MEDIAПринц Уильям с женой, герцогиней Кембриджской накануне посетили матч между сборными Англии и Германии, прошедший в рамках чемпионата Европы.

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