Администрация Трампа получила первый сигнал американского "монстра". Маск не стал сопротивляться: "Иначе США проиграют"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Да сколько не аыделяй американском ВПК денег всё равно раз воруют на свои устаревшие вундервафли, только и всего! На сегодня у США нет ни технологий, ни специалистов, ни возможностей создать что то конкурентное оружию России и Китая. Так что обращать внимание на эти вопли не стоит. Просто делом надо заниматься. А пиндосы с такой денежной политикой просто уйдут в гипер инфляцию только и всего. А мы им в этом поможем.