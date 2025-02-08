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Царьград

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Администрация Трампа получила первый сигнал американского "монстра". Маск не стал сопротивляться: "Иначе США проиграют"

Администрация Трампа получила первый сигнал американского "монстра". Маск не стал сопротивляться: "Иначе США проиграют"

Илон Маск заявил о необходимости кардинальных перемен в программе вооружения Соединённых Штатов Америки, иначе США проиграют большую войну.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Да сколько не аыделяй американском ВПК денег всё равно раз воруют на свои устаревшие вундервафли, только и всего! На сегодня у США нет ни технологий, ни специалистов, ни возможностей создать что то конкурентное оружию России и Китая. Так что обращать внимание на эти вопли не стоит. Просто делом надо заниматься. А пиндосы с такой денежной политикой просто уйдут в гипер инфляцию только и всего. А мы им в этом поможем.
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