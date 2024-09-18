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Полиция обратилась к алматинцам

Полиция обратилась к алматинцам

Жителей Алматы будут штрафовать за оставление мусора. Глава департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров на своей странице в facebook, написал, что в городе наблюдается растущая проблема с накоплением как крупногабаритного мусора, включая старую мебель, вышедшую из строя бытовую технику и строительные отходы, так и уличного мусора, такого как упаковки, пластиковые бутылки и прочие отходы.

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