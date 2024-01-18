Матвиенко обнаружила, что у некоторых замминистров нет даже профильного образования, опыта, и как с этим обстояли дела СССР

николай николай Матвиенко сама то кто ? Дочь бандеровского народа . Почему её не репрессировали на Украину ?

М Михаил понятно тебя прёт прёт, выучите хотя бы урок и про между прочим, про хохлов надо дядю Ленина благодарить, да и Никиту Хрущёва, не вздумай так пукнуть и на Батьку 😂