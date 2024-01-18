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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Матвиенко обнаружила, что у некоторых замминистров нет даже профильного образования, опыта, и как с этим обстояли дела СССР

Матвиенко обнаружила, что у некоторых замминистров нет даже профильного образования, опыта, и как с этим обстояли дела СССР

Здравствуйте, уважаемые читатели! Думаю, большинство моих читателей согласятся со мной в том, что правильно подобранные кадры с учётом их соответствующего образования, опыта и навыков, - это уже половина успеха в любом серьёзном и ответственном деле.

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Комментарии
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николай николай
Матвиенко сама то кто ?  Дочь  бандеровского народа . Почему её не репрессировали на Украину ?
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2 час.
М
Михаил
понятно тебя прёт прёт, выучите хотя бы урок и про между прочим, про хохлов надо дядю Ленина благодарить, да и Никиту Хрущёва, не вздумай так пукнуть и на Батьку 😂
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1 час.
Евгений Мангуш
Я уже говорил, что (мне так кажется) власть ВВП распространяется на внешнюю политику и силовые структуры, а на кабинет министров его власть нивелируется. Отсюда вопрос: кто же формирует это правительство? И зачем ему такое некомпентентное правительство?
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1 час.

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