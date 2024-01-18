Матвиенко обнаружила, что у некоторых замминистров нет даже профильного образования, опыта, и как с этим обстояли дела СССР

Здравствуйте, уважаемые читатели! Думаю, большинство моих читателей согласятся со мной в том, что правильно подобранные кадры с учётом их соответствующего образования, опыта и навыков, - это уже половина успеха в любом серьёзном и ответственном деле.
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