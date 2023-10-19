ООН: Сектору Газа нужно 100 грузовиков с гуманитарной помощью в день

Гуманитарная помощь для жителей Газы, поступающая через границу Египта, будет составлять 100 грузовиков в день и на палестинской территории потребует сопровождения в целях безопасности, заявил координатор ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс в интервью CNN Europe, пишет AFP.