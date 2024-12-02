Взрывы прогремели в центре комплектации ВСУ и на складе с военными машинами в пригороде Житомира. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
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