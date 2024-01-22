Россияне стали больше путешествовать

По итогам прошлого года турпоток вырос на 19-20% по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пленарном заседании Дня спорта и туризма в Москве.
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