Не менее 20 ударов: мужчину, насмерть забившего кузину табуреткой, будут судить на Кубани

Не менее 20 ударов: мужчину, насмерть забившего кузину табуреткой, будут судить на КубаниВ Ленинградском районе Кубани местный житель вскоре предстанет перед судом по обвинению в зверском убийстве собственной сестры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии