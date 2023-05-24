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Врезавшийся в ограду Белого дома 19-летний молодой человек признался в намерении убить президента США Байдена

Врезавшийся в ограду Белого дома 19-летний молодой человек признался в намерении убить президента США Байдена

Водитель грузового автомобиля, въехавшего в ограждения рядом с Белым домом в Соединенных Штатах, признался, что был намерен убить президента США Джо Байдена.

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