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Эндрю Шовлин: «Если бы «Мерседес» позволил пилотам бороться, то Расселл потерял бы время относительно «Феррари»

Главный гоночный инженер « Мерседеса » Эндрю Шовлин прокомментировал решение команды приказать Джорджу Расселлу пропустить Андреа Кими Антонелли на Гран-при Нидерландов.

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