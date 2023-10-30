Экс-зенитовец Ловрен: супы, природа и бани в России лучше, чем во Франции

Футболист играл за «Зенит» с 2020 по 2022 год. Бывший игрок «Зенита» Деян Ловрен, который сейчас выступает за французский футбольный клуб «Лион», рассказал, что ему в России нравилось больше, чем во Франции.
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