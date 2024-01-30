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В Орле жильцы дома на Паровозной выживают с тазиками, комарами и сыростью

В Орле жильцы дома на Паровозной выживают с тазиками, комарами и сыростью

В редакцию ОрелТаймс обратились жители многоквартирного дома №64 по ул. Паровозной. Уже не первый год 5-й этаж заливает водой из-за дырявой крыши, а 1-й этаж борется с запахом стоков и комарами из непригодного подвала.

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