В Орле жильцы дома на Паровозной выживают с тазиками, комарами и сыростью

В редакцию ОрелТаймс обратились жители многоквартирного дома №64 по ул. Паровозной. Уже не первый год 5-й этаж заливает водой из-за дырявой крыши, а 1-й этаж борется с запахом стоков и комарами из непригодного подвала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии