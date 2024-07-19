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Снукерист.ру

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Мерфи шокировал Селби победой в полуфинале Shanghai Masters 2024

Мерфи шокировал Селби победой в полуфинале Shanghai Masters 2024

Марк Селби доминировал после первой сессии, но в итоге проиграл Шону Мерфи и упустил шанс выйти в финал турнира Shanghai Masters 2024, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Shanghai Masters 2024.

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