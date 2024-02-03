В Таиланде голодные макаки захватили целый город и угрожают его экономике

Полчище из 3500 длиннохвостых макак, по факту, захватила город Лопбури в Таиланде. Ранее эти обезьяны были популярны у туристов, собираясь возле известного местного храма XIII века, где их от души люди кормили всякой всячиной.
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