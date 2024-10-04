Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

Теперь, почуяв вонь, в транспорте, я буду вдыхать полной грудью и улыбаться! Кривиться и отстраняться не следует. Мало ли от кого смердит. Ещё нацистом прослыву...

rМ

ruslava Митькина

Читать противно заказное чтиво. Все перевернуто и переврано. Мигранты не столько производят( имею в виду работу), сколько потребляют из нашей социальной казны, причем, все деньги вывозятся из страны. Мигранты для нас убыточны. Пора признаться, а не слушать тех, кто за их счет кормится ( в виде взяток и откатов). Я уже молчу о беспределе, что чинят и мужики, и замоташки, и их невоспитанные дети ( или специально так враждебно воспитанные?)