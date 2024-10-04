Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

КИТЧ &Life Прошу прочитать письмо в "редакцию" канала от женщины из Таджикистана, которая приехала к мужу в Россию.

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Комментарии
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Дмитрий Ковера
Теперь, почуяв вонь, в транспорте, я буду вдыхать полной грудью и улыбаться! Кривиться и отстраняться не следует. Мало ли от кого смердит. Ещё нацистом прослыву...
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18 час.
ruslava Митькина
Читать противно заказное чтиво. Все перевернуто и переврано. Мигранты не столько производят( имею в виду работу), сколько потребляют из нашей социальной казны, причем, все деньги вывозятся из страны. Мигранты для нас убыточны. Пора признаться, а не слушать тех, кто за их счет кормится ( в виде взяток и откатов). Я уже молчу о беспределе, что чинят и мужики, и замоташки, и их невоспитанные дети ( или специально так враждебно воспитанные?)
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16 час.
карла карлова
Не приезжайте в Россию,живите у себя и будет вам счастье.
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15 час.

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