Ребенок в больнице из-за горевшего на Дальневосточном самоката. Утром 7 мая пожарные Невского района тушили пожар, вспыхнувший в подъезде пятиэтажки.
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Ребенок в больнице из-за горевшего на Дальневосточном самоката. Утром 7 мая пожарные Невского района тушили пожар, вспыхнувший в подъезде пятиэтажки.