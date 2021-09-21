Минюст разработал план по борьбе с тюремными колл-центрами в России.В России операторов связи могут обязать блокировать телефоны заключенных в течение 3 дней после предоставления соответствующего требования Федеральной службы исполнения наказаний.
Минюст разработал план по борьбе с тюремными колл-центрами в России.В России операторов связи могут обязать блокировать телефоны заключенных в течение 3 дней после предоставления соответствующего требования Федеральной службы исполнения наказаний.
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