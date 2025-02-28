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Путин упростил кадастровый учет недвижимости для пострадавших от ЧС

Путин упростил кадастровый учет недвижимости для пострадавших от ЧС

Приостановка кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость не будет применяться в отношении лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и боевых действий Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, приостановка кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость не будет применяться в отношении тех, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций (ЧС) или боевых действий.

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