Путин упростил кадастровый учет недвижимости для пострадавших от ЧС

Приостановка кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость не будет применяться в отношении лиц, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и боевых действий Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, приостановка кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость не будет применяться в отношении тех, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций (ЧС) или боевых действий.