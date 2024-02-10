Захар Прилепин: Украина без чертовщины не может, она ей питается

Так вот если "украинцы объелись чертовщины", тогда С КЕМ там Путин собрался вести переговоры? О ЧЕМ и С КЕМ?!! А "западные любимейшие партнеры" себя уж показали при "минском сговоре", неужели это карма - ПоСТОЯННО НАСТУПАТЬ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?!! Это тупость, или глупость?!!

Игорь

*ремарка: Перечитывая Булгакова… Нацистская Тьма, пришедшая со Средиземного моря и из окружающих его стран, накрыла любимую мною Украину, ибо нельзя не любить Родину. Исчезли улыбки на лицах людей, которые строили Украину, отцы и деды которых защищали Украину от коричневой чумы, но не успели это сделать до конца. И вот потомки недобитых бандеровцев опустились на Родину черной бездной и залили чернотой русский язык, русских людей, их детей и внуков, запретив их память, историю, Бога и душу. Пропала та Украина, где я родился – великая страна, как будто не существовал на свете. Превратилась в человеконенавистническую территорию, где за любую иную мысль готовы убить, и убивают эти исчадия ада, зовущие себя «патриотами», где за слово, сказанное на русском языке, на тебя смотрят как на врага, и также желают тебе смерти (и я тому свидетель, ибо было это со мной и моей женой еще в 2016 г.). Все пожрала тьма невежества, злобы и ненависти. Но Свет, таки пробьется и уже пробивается, пусть слабо пока, вздрагивая и оглядываясь в страхе за родных и близких.