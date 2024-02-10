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Захар Прилепин: Украина без чертовщины не может, она ей питается

Захар Прилепин: Украина без чертовщины не может, она ей питается

В Киеве переименовали улицу Булгакова в улицу Вахтанга Кикабидзе и Библиотеку Блока — теперь она будет носить имя украинского режиссёра и театрального педагога Гната Юры.

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Комментарии
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лина любимцева
Так вот если &quot;украинцы объелись чертовщины&quot;, тогда С КЕМ там Путин собрался вести переговоры? О ЧЕМ и С КЕМ?!! А &quot;западные любимейшие партнеры&quot; себя уж показали при &quot;минском сговоре&quot;, неужели это карма - ПоСТОЯННО НАСТУПАТЬ НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?!! Это тупость, или глупость?!!
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35 мин.
лл
лина любимцева
Ja,  ja....
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33 мин.
Игорь
*ремарка: Перечитывая Булгакова… Нацистская Тьма, пришедшая со Средиземного моря и из окружающих его стран, накрыла любимую мною Украину, ибо нельзя не любить Родину. Исчезли улыбки на лицах людей, которые строили Украину, отцы и деды которых защищали Украину от коричневой чумы, но не успели это сделать до конца. И вот потомки недобитых бандеровцев опустились на Родину черной бездной и залили чернотой русский язык, русских людей, их детей и внуков, запретив их память, историю, Бога и душу. Пропала та Украина, где я родился – великая страна, как будто не существовал на свете. Превратилась в человеконенавистническую территорию, где за любую иную мысль готовы убить, и убивают эти исчадия ада, зовущие себя «патриотами», где за слово, сказанное на русском языке, на тебя смотрят как на врага, и также желают тебе смерти (и я тому свидетель, ибо было это со мной и моей женой еще в 2016 г.). Все пожрала тьма невежества, злобы и ненависти. Но Свет, таки пробьется и уже пробивается, пусть слабо пока, вздрагивая и оглядываясь в страхе за родных и близких.
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13 мин.

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