Более 20 млн рублей получили участники кластеров Нижегородской области в виде льготных займов от ГосМФО за 4 месяца 2024 года

Восемь участников кластеров Нижегородской области получили льготные займы на общую сумму более 20 млн рублей в подведомственной организации регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» (ГосМФО) – за четыре месяца 2024 года.