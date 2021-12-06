Назарбаев поблагодарил РФ за поддержку в определении границ Казахстана

Globallookpress Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что признателен руководителям России и Китая, которые в конструктивном ключе решили вопросы определения совместной границы республики после обретения ею госсуверенитета.
Globallookpress Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что признателен руководителям России и Китая, которые в конструктивном ключе решили вопросы определения совместной границы республики после обретения ею госсуверенитета.
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