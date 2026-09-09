Soluna ввела в эксплуатацию биткоин-центр мощностью 83 МВт

Компания Soluna Holdings завершила запуск всех мощностей проекта Kati 1 в Техасе. 8 сентября оператор подключил последние 14 МВт, доведя общую мощность объекта до 83 МВт.
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