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Soluna ввела в эксплуатацию биткоин-центр мощностью 83 МВт

Soluna ввела в эксплуатацию биткоин-центр мощностью 83 МВт

Компания Soluna Holdings завершила запуск всех мощностей проекта Kati 1 в Техасе. 8 сентября оператор подключил последние 14 МВт, доведя общую мощность объекта до 83 МВт.

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