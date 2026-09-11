Губернатор Архангельской области объявил 12 сентября днем траура в регионе

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский объявил 12 сентября днем траура по погибшим в аварии на трассе М8.
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