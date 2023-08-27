Любопытности и невероятности

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Нейросеть нарисовала персонажей «Гарри Поттера» на основе их описаний

Нейросеть нарисовала персонажей «Гарри Поттера» на основе их описаний

Некоторые герои получились максимально непохожими на версии из фильмов. Пользовательница Reddit под ником lettuceown скормила нейросети Artbreeder описания внешности персонажей саги «Гарри Поттер» из книги, чтобы создать их реалистичные портреты.

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