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«Внутри меня живет огромная пустота»: Николай Басков откровенно рассказал о боли, которую скрывает

«Внутри меня живет огромная пустота»: Николай Басков откровенно рассказал о боли, которую скрывает

Накануне 49-летний Николай Басков выступил с концертом в Твери. Зал принял артиста невероятно тепло, а публика оказалась настолько открытой и признательной, что выступление оставило у певца сильнейшие впечатления.

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