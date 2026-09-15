«Внутри меня живет огромная пустота»: Николай Басков откровенно рассказал о боли, которую скрывает

Накануне 49-летний Николай Басков выступил с концертом в Твери. Зал принял артиста невероятно тепло, а публика оказалась настолько открытой и признательной, что выступление оставило у певца сильнейшие впечатления.
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