Келин: РФ рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине

Российская сторона изучит инициативу Соединённых Штатов о прекращении огня на Украине, однако полностью прекратит военные действия лишь после достижения «всеобъемлющего мирного соглашения», заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.
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