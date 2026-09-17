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Прораб Днепропетровщины

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Брошенные дома за деньги налогоплательщиков: Украине предлагают раздавать жилье, но собственниками люди не станут

Брошенные дома за деньги налогоплательщиков: Украине предлагают раздавать жилье, но собственниками люди не станут

Пустующие дома в украинских селах хотят превратить в жилье для внутренне перемещенных лиц. На первый взгляд идея выглядит заманчиво: человек получает крышу над головой практически бесплатно.

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