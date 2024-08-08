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Калуга-поиск

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В калужском лесу заблудился 75-летний грибник

В калужском лесу заблудился 75-летний грибник

В Калужской области ведутся поиски пропавшего грибника, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 7 августа в деревне Мамоново Малоярославецкого района 75-летний Алексей Михайлович #Финагин ушел в лес и не вернулся.

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