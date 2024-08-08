В калужском лесу заблудился 75-летний грибник

В Калужской области ведутся поиски пропавшего грибника, сообщили в отряде "ЛизаАлерт". 7 августа в деревне Мамоново Малоярославецкого района 75-летний Алексей Михайлович #Финагин ушел в лес и не вернулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии