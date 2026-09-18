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Строительство 21 века

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Китайские мини-тракторы Русич Т-15 и Кентавр Т-15: что скрывается за одинаковой техникой и разной ценой

Китайские мини-тракторы Русич Т-15 и Кентавр Т-15: что скрывается за одинаковой техникой и разной ценой

Одна платформа, десятки имён Когда начинаешь разбираться в бюджетном сегменте мини-тракторов, быстро замечаешь любопытную закономерность: под совершенно разными названиями скрывается, по сути, одна и та же машина.

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