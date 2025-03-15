По ситуации в Курской области. 15.03.2025

Александр Маткин

Как так то они зашли за считанные дни а мы их год выгоняем расстрелять к чертовой матери всё руководство сколько наших ребят из за ихнего авось погибло и ведь им чертям за это ничего не буде ну снимут с должности и всё а ребят то не вернуть