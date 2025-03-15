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По ситуации в Курской области. 15.03.2025

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По ситуации в Курской области. 15.03.2025В освобожденных районах Курской области начался активный процесс разминирования.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Априори.
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19 час.
Александр Маткин
Как так то они зашли за считанные дни а мы их год выгоняем расстрелять к чертовой матери всё руководство сколько наших ребят из за ихнего авось погибло и ведь им чертям за это ничего не буде  ну снимут с должности и всё а ребят то не вернуть
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14 час.
Валерий Ребров
Растреливать всех хохлов, не важно кем он был в всу,в плен не брать,раз зашли в Россию то тут и должны быть убиты
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14 час.
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