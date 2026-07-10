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Ямаль о людях с аурой: «Это когда видишь кого-то в фильме и говоришь: «Вау» – например, Брэдда Пита. В футболе – Роналду. У меня ее много, думаю»

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль назвал людей, обладающих, по его мнению, сильной аурой.

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