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«Монреаль» выиграл 8 из 10 последних матчей и поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Монреаль» выиграл 8 из 10 последних матчей и поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Канадиенс» победили «Ванкувер» (5:4 ОТ) в домашнем матче в регулярном чемпионате НХЛ, отыгравшись со счета 1:3.

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