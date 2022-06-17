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На ЕГЭ по русскому языку 34 выпускника Тверской области набрали 100 баллов

На ЕГЭ по русскому языку 34 выпускника Тверской области набрали 100 баллов

В Тверской области подведены предварительные итоги ЕГЭ-2022 по обязательным предметам: русскому языку и математике базового и профильного уровней, которые участники экзаменов сдавали в основной период проведения единого госэкзамена.

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