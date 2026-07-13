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Родри о Ямале: «В 19 лет я жил совсем иначе – учился в университете и даже не играл на профессиональном уровне. Ламин показал себя очень зрелым на Евро, но ему еще есть над чем работать»

Полузащитник « Манчестер Сити » Родри похвалил своего партнера по сборной Испании Ламина Ямаля. «В 19 лет меня можно было встретить в университетских аудиториях.

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