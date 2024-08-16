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Дума города Владивостока совместно с партией «Единая Россия» отправили гуманитарную помощь для города Тореза и Курской области

Дума города Владивостока совместно с партией «Единая Россия» отправили гуманитарную помощь для города Тореза и Курской области

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа, ФедералПресс. Депутаты Думы города Владивостока совместно с администрацией города, депутатами Думы Уссурийского городского округа и Думы Артемовского городского округа, активистами и членами партии «Единая Россия», представителями Приморского регионального отделения ВОД «Матери России» и «Женского движения «Единой России» в Приморском крае, Тихоокеанским государственным медицинским Университетом, коллективами промышленных предприятий города Владивостока, при поддержке Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края собрали гуманитарную помощь для детей города Тореза Донецкой Народной Республики России, жителей Курской области, которые пострадали от террористических атак и действий ВСУ, для участников СВО.

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