Большунов занял пятое место в масс-старте на 50 километров на чемпионате России

Большунов стал пятым в масс-старте на 50 километров на чемпионате России Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в масс-старте на 50 километров классическим стилем на чемпионате России-2025 в Выльгорте (Республика Коми).