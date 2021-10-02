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Красноярских водителей попросили скорее заменить шины на зимние

Красноярских водителей попросили скорее заменить шины на зимние

Водителей в Красноярском крае призвали не тянуть с заменой летней резины на зимнюю. Напоминание о шинах опубликовала Госавтоинспекция региона.

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