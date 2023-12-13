ФБР: в США на праздники возрастет угроза насилия из-за конфликта Израиля и ХАМАС

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США совместно с министерством внутренней безопасности (МВБ) и национальным центром кибербезопасности заявили, что в США на праздники может возрасти угроза насилия из-за конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.
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