ФБР: в США на праздники возрастет угроза насилия из-за конфликта Израиля и ХАМАС

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США совместно с министерством внутренней безопасности (МВБ) и национальным центром кибербезопасности заявили, что в США на праздники может возрасти угроза насилия из-за конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС.