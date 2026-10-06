Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию после атаки 185 БПЛА

Прокуратура Московской области принимает обращения пострадавших от ночной атаки беспилотников по телефону 7 (916) 240-31-28, сотрудники ведомства также контролируют ситуацию в пунктах приема и размещения людей.
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