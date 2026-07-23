Польша потратит $190 млн на оборону в рамках программы «Перун»

14 соглашений о финансировании оборонных проектов на общую сумму 723,8 млн злотых (15 млрд руб.) в рамках программы «Перун» подписал польский национальный центр исследований и развития (NCBR), 23 июля сообщает Defence24.
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