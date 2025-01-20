Маск после инаугурации Трампа показал жест, напоминающий нацистское приветствие

Американский предприниматель и соруководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск, выступая на параде по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа, дважды сделал жест, сильно напоминающий нацистское приветствие.
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