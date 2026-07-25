Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Ситуация с проездом через Крымский мост дважды менялась за ночь

Ситуация с проездом через Крымский мост дважды менялась за ночь

Несмотря на это, заторов к досмотровым пунктам путепровода через Керченский пролив не возникло. В целях безопасности мост перекрывали в полночь (остановка длилась полтора часа) и потом в 03:00 еще на полтора часа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии