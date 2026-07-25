Ситуация с проездом через Крымский мост дважды менялась за ночь

Несмотря на это, заторов к досмотровым пунктам путепровода через Керченский пролив не возникло. В целях безопасности мост перекрывали в полночь (остановка длилась полтора часа) и потом в 03:00 еще на полтора часа.
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